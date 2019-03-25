Kira Gelir Beyanname Ödemesi Nasıl Yapılır? Son Gün Ne Zaman?

Kira beyannamesi 2019 dönemi Mart ayında başlamıştı. Gelir Vergisi Kanunu 70. maddesine göre geçtiğimiz sene içinde kiradan elde edilen gelirin beyan edilmesi senede iki kere yapılıyor. Mart ayı başında başlayan ilk dönemin son günü ise bugün yani 25 Mart Pazartesi. Bu yüzden kira gelir beyanname ödemesi nasıl yapılır merak ediliyor. Peki Kira gelir beyanı nasıl yapılır, kimlerin yapması gerekir? Hazır beyan sistemi nasıl kullanılır? İşte detaylar...

KİRA GELİR BEYANINI KİMLER VERMEK ZORUNDA?

2018'de kiraladığı konuttan 4 bin 400 liranın, işyerinden ise 34 bin liranın üzerinde kira geliri olanlar 25 Mart'a kadar beyan vermek zorunda.

KİRA GELİR BEYANNAMESİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Kira gelir beyannamesi ödemesi için çeşitli yollar vardır. Vatandaşlar internette 'www.gib.gov.tr' adresi üzerinden 'Hazır Beyan Sistemi'ne giriş yapıp kendileri için hazırlanmış beyanlarını onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kira beyanlarını verebilecek.

Beyannameler;

•Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla internet ortamında,

•Bağlı bulunulan (ikametgâhın bulunduğu yer vergi dairesi) vergi dairesine kâğıt ortamında,

•3568 sayılı Kanun gereği elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları ile sözleşme imzalanarak

e-Beyanname sisteminden verilebilir.

HAZIR BEYAN SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?

Hazır Beyan Sistemi; beyana tabi gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri), menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan ya da bunların bir kaçından oluşan mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından önceden hazırlanarak internet ortamında mükelleflerin onayına sunulduğu hızlı ve kullanımı kolay bir sistemdir.

Kira geliri elde eden mükellefler;

•Kimlik bilgilerini girip özel güvenlik sorularını cevaplayarak,

•İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) şifreleri ile şifre yok ise anında İnteraktif Vergi Dairesi internet sayfasından "Kayıt Ol" ile online şifre edinerek,

•İnternet Vergi Dairesi şifrelerini kullanarak (Şifre yoksa herhangi bir vergi dairesinden ücretsiz alınabilir.),

•e-Devlet üzerinden Hazır Beyan Sistemi'ne 7 gün 24 saat giriş yapabilirler.

VERGİNİN ÖDENME SÜRESİ VE ÖDEME ŞEKİLLERİ

2018 yılında elde edilen kira gelirlerine ilişkin olarak verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin 2019 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere;

•Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 1 Nisan 2019 tarihine kadar,

•İkinci taksitin ise 31 Temmuz 2019 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Vergi;

•Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden;

-Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile

-Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından,

-Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile

•Anlaşmalı bankaların;

-Şubelerinden,

-Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.),

•PTT işyerlerinden,

•Tüm vergi dairelerinden ödenebilmektedir.

YANLIŞ BEYAN YAPARSANIZ NE OLUR?

Kira gelirlerini beyan etmeyenler, eksik ve yanlış beyan verenler, istisna oranından faydalanamıyor. Ayrıca bu kişilere usulsüzlük ve vergi ziyaı cezası uygulanıyor. Tapu, elektrik, doğal gaz, su abonelikleri ile banka, PTT, sigorta gibi kurumlardan tespit edilebildiği için vergi kaçırmak artık imkansız.