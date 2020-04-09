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Kıraathane işletmecisi, müşterilerinin borç defterini yırttı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kıraathane işletmeciliği yapan Halit Damarlı (40), borcu yazılı olan müşterilerinin defterini yırtarak tüm alacaklarını sildi.

09.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:16
Kıraathane işletmecisi, müşterilerinin borç defterini yırttı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kıraathane işletmeciliği yapan Halit Damarlı (40), borcu yazılı olan müşterilerinin defterini yırtarak tüm alacaklarını sildi. Damarlı, "Buradaki müşterilerimin vasıtasıyla ben yıllardan beri evime ekmek götürüyorum. Böyle bir süreçte de bende borçlarını siliyorum." dedi.

Malkara'nın Hacıevhat Mahallesi Erenler semtinde yaklaşık 17 yıldan buyana kıraathane ve park işletmeciliği yapan Halit Damarlı, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında işyerini kapattı. Damarlı, yaklaşık 50 müşterisinin 3 bin liralık yazılı olan borcunun bulunduğu defterin sayfalarını tek tek kopartarak yırtıp, "Biz bize lazımız" diyerek çöpe attı. Koronavirüs salgını nedeniyle ülkenin zor günler geçirdiğini belirten Damarlı, imkanı olan herkesin ve arkadaşlarının bu tür davranışları sergilemesini istedi.  Damarlı, "Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. En çok dayanışma içerisinde olmamız gereken bir süreçteyiz. Bu süreçte hepimiz maddi ve manevi olarak sıkıntılar yaşıyoruz. Ben ne yapabilirim düşüncesiyle bende böyle bir jest yapmak istedim. Sonuç olarak biz her zaman bir birimize lazımız. Buradaki müşterilerimin vasıtasıyla ben yıllardan beri evime ekmek götürüyorum. Herkesin yapabildiği ölçüde taşın altına elini koyması gerekiyor. Bu davranışların daha da çoğalması gereklidir. İmkanı olan herkesin ve arkadaşlarımın bu tür davranışları sergilemesini istiyorum. Dediğim gibi biz her zaman bir birimize lazımız. Bu süreci de inşallah beraber atlatacağız. Önemli olan çok yara almadan ve güçlü bir şekilde atlatmak. Benim buradaki amacım bir dayanışma örneği sergilemek istemem. Umarım bu örnekler çoğalır" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Malkara, Damarlı, Güncel
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