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Kıraathanede basılan 22 kişiye sosyal mesafe ihlalinden toplam 70 bin lira ceza

BEYOĞLU'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında, yasak olmasına rağmen açık olan kıraathanede oyun oynayan 22 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplamda 70 bin lira ceza kesildi.

13.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:54
Kıraathanede basılan 22 kişiye sosyal mesafe ihlalinden toplam 70 bin lira ceza
BEYOĞLU'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında, yasak olmasına rağmen açık olan kıraathanede oyun oynayan 22 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplamda 70 bin lira ceza kesildi. Ruhsatsız olduğu öğrenilen kıraathane ise zabıta tarafından mühürlendi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Tarlabaşı Şehit Muhtar Mahallesi Süslü Saksı Sokak'taki bir binanın 3'üncü katında bulunan kıraathanenin açık olduğu ihbarını aldı. Polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathaneye Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleriyle birlikte baskın düzenledi. Baskında, yüzleri maskeli olarak oyun oynayan 22 kişi yakalandı.

Polis tarafından kimlikleri toplanan kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Sorgunun ardından 22 kişi hakkında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yapılarak, toplamda 70 bin lira para cezası kesildi.

POLİSTEN PİŞKİN VATANDAŞA UYARI

İşlem yapılan vatandaşlardan birinin, çekim yapan basın mensuplarına pişkince 'hangi kanalda çıkacak' şeklinde bir soru yöneltmesi üzerine, bir polis memuru 'Beyler lütfen durumun ciddiyetini kavrayalım. Sosyal mesafe kuralına uyalım. Halk sağlığını tehlikeye atıyorsunuz hem de dalga geçiyorsunuz' diyerek cevap verdi.

Yapılan incelemede ruhsatsız olduğu ortaya çıkan kıraathane ise zabıta tarafından mühürlendi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Zabıta, Güncel
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