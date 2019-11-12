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Kıraathanede yasa dışı bahis

Antalya'da kıraathane baskınında bulunan bir bilgisayarda Yasadışı Bahis Sitesi olduğu ve M.S. isimli yasa dışı bahis oynadığı tespit edilerek hakkında adli işlem başlatıldı.

12.11.2019 10:41 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:46Kıraathanede yasa dışı bahis
'da kıraathane baskınında bulunan bir bilgisayarda Yasadışı Bahis Sitesi olduğu ve M.S. isimli yasa dışı bahis oynadığı tespit edilerek hakkında adli işlem başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda Gazipaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir kıraathanede yapılan kontrolde, işyeri içerisinde bulunan bir dizüstü bilgisayarda, Yasadışı Bahis Sitesi olduğu değerlendirilen bir internet sitesinin açık olduğu görüldü ve M.S. isimli şahsın Yasa Dışı Bahis oynadığı değerlendirilerek, Cumhuriyet savcısının talimatına istinaden bilgisayar ve bilgisayarın yanında bulunan not kağıtları muhafaza altına alındı. M.S. isimli şahıs hakkında da "7258 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Diğer yandan hakkında Gazipaşa İlamat ve İnfaz Bürosunun kararı ile "Ailenin Korunması Tedbir Dosyasından" aranma kaydı bulunan E.Ç., İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yapılan işlemlerin ardından Gazipaşa Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Gazipaşa, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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