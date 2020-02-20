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Kıraathanelere oyun makinası baskını

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri kıraathanelere yaptığı baskında 3 adet oyun makinası, sigara ile bir miktar para ele geçirdi.

20.02.2020 22:11 | Son Güncelleme: 20.02.2020 22:19Kıraathanelere oyun makinası baskını
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri kıraathanelere yaptığı baskında 3 adet oyun makinası, sigara ile bir miktar para ele geçirdi.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri umuma açık yerlere yönelik denetimler sırasında bazı kıraathanelerde oyun makinaları kurulduğunu tespit etti. ekipleri 3 ayrı kıraathaneye yaptığı baskında 3 adet oyun makinası ile bu makinaların içerisinde bulunan 28 paket sigara ile toplam 127 TL para ele geçirdi. Kıraathane sahipleri hakkında 1072 sayılı kanuna muhalefetten adli soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ZONGULDAK

Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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