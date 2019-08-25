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Kıraathaneye taşlı sopalı saldırı

Bursa'da 10 kişilik bir grup, aralarında daha önceden husumet bulunanların kıraathanesine saldırdı.

25.08.2019 08:55 Kıraathaneye taşlı sopalı saldırı
Bursa'da 10 kişilik bir grup, aralarında daha önceden husumet bulunanların kıraathanesine saldırdı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden alacak verecek nedeniyle husumet bulunan 10 kişilik bir grup, diğer tarafa ait olan kıraathaneye taşlı ve sopalı saldırı düzenledi. Kıraathanenin kapalı olmasından dolayı olayda yaralanan olmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Hamidiye, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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