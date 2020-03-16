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Kıraç, 'Adsız' adlı şarkısına klip çekti

Kıraç'ın, yeni albümü "Beni Ben Yapan Şarkılar"ın dördüncü klibi, Kemal Başbuğ yönetmenliğinde, Cem Karaca'nın unutulmaz şarkılarından "Adsız"a çekildi

16.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:00
Kıraç, 'Adsız' adlı şarkısına klip çekti

Senkronsuz sahneleriyle yalnız bir adamı anlatan klip, Beykoz Kundura Fabrikası'nda 15 kişilik bir ekiple, 9 saatte tamamlandı.

Söz ve müziği Cem Karaca'ya, düzenlemesi Kıraç'a ait "Adsız"ın klibi YouTube ve Apple Music'te yayında.

"Beni Ben Yapan Şarkılar" albümü müzik marketlerde ve tüm dijital platformlarda.

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Cem Karaca, Magazin

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