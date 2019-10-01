Haberler » Magazin » Haber

Kıraç'tan kendisine "Cahilce" yorumunu yapan Buket Aydın'a sert tepki: Bunu yapmaya hakkın yok!

Ünlü şarkıcı Kıraç, kendisine canlı yayında "Cahilce" yorumunu yapan Buket Aydın'a sosyal medya hesabından ateş püskürdü: Kıraç Aydın'a "Bunu yapmaya hakkın yok" dedi.

01.10.2019 09:11

Türk Rock müziğinin sevilen isimlerinden olan Kıraç"Şehirli kadın çocuk bakmayı geçtim, evde kahvaltı bile hazırlamıyor. Bu algı yanlış. Bu yanlış algıyı parçalamak lazım." sözlerine Buket Aydın'dan "Cahilce" yorumu gelmişti. Ünlü şarkıcı kendisini canlı yayında eleştiren Aydın'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"BU TARZ AÇIKLAMALAR CAHİLCE"

Kanal D Haber Başkanı Buket Aydın, Ana Haber Bülteni'nde şarkıcı Kıraç'a kadınlara yönelik sözleri nedeniyle tepki gösterdi. Aydın "Bu tarz cahilce açıklamaların artık son bulması gerekiyor, özellikle sanatçılarımıza yakışmıyor" dedi.

"BUNU YAPMAYA HAKKIN YOK"

Kıraç'tan ise yanıt gecikmedi. Ünlü şarkıcı "Bunu yapmaya hakkın yok! Sahip olduğun ekrandan benim hakkımda uydurduklarınla herkesi ve özellikle kadınları kandırmaya hakkın yok. Benim söylediklerimden böyle saçmalıklar çıkmaz" sözleriyle sunucuya tepki gösterdi. Kıraç ayrıca, "Kadınlar! Buket Aydın'ın benim için söyledikleri ve haberi yalandır ve size şirin görünme çabasıdır! Çünkü o bunu hep yapıyor! Buyrun izleyin!" sözleriyle Aydın'ın Kılıçdaroğlu'nun seçim tahmini sonrası kahkaha videosunu paylaştı.

Kıraç'tan kendisine

Buket Aydın, Kıraç, Aydın, Magazin

YORUMLAR(35)
BATSIN DÜNYA:YİYİN BİRBİRİNİZİ. .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ALTIN AY:Adam haklı dağılın
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
DJ BORİS BREJCHA:KIRAÇ DOĞRU SÖYLÜYOR NET.
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
ÖZENTİCİ:gerçekten öyle kadınlar var ki iki yumurtayı kırmayı beceremiyor becerse de adama her gün yumurta mı yedirilir.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
MEHEMDİM:Adam hakli kardeşim, doğrular acıdır ve acıtır.....
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
BAYRAK:bu sunucu kıracın tırnağı bile olamaz
Yayından Kaldır
58 2
Cevap yaz
NAYKO ÇEPKİN:Helal olsun Kıraç Baba son zamanlarda süper yorumlara imza atıyosun
Yayından Kaldır
49 3
Cevap yaz
SAADET:kıraç sen bizim için hep iyi bir yerdesin. . . bulunduğun yeri hak ediyorsun hep zirvede kalacaksın başkalarının senin üzerinden prim yapmaya çalışması sadece komik olur. . . . .
Yayından Kaldır
38 3
Cevap yaz
KING SHOWER:Kıraç doğru demiş kadınlarda toz kondurmaz kendine
Yayından Kaldır
30 4
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:Kıraç adamdır. Dediği doğrudur. Konuşmanın içinden tek cümlesini alıp büyütüp, zumlayıp, allayıp, pullayıp servis ederek bunun üzerinden prim yapmaya çalışmak çok basit ve cahilcedir. Tam da kahvaltıdan anlatmak istediği senin sergilediğin bu tavırdır.
Yayından Kaldır
29 3
Cevap yaz
Tüm 35 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Magazin Haberleri
12:16 Kollarının arasında olmak istiyorum!
12:16 Seda Sayan Oğulcan Engin'e görücü usulü kız buldu!
09:11 Kıraç'tan kendisine "Cahilce" yorumunu yapan Buket Aydın'a sert tepki: Bunu yapmaya hakkın yok!
22:33 Fenomen Şeyma Subaşı'dan kalpli yatak pozu
22:06 Berrak Tüzünataç, kalçasına dövme yaptırdığı anı yayımladı
19:37 Yasar ipek'e koruma tedbirini ihlal ettiği gerekçesiyşe 3 günlük zorlama hapsi kararı verildi
19:31 Caroline'den Yeşilçam Şarkıları