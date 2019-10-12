Kıraç Vatan marşı dinle Kıraç Vatan marşı klip Vatan marşı sözleri

Sözü ve Müziği Kıraç'a ait olan Vatan marşı geçtiğimiz yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) için özel bir klip olarak yayınlanmıştı. Kıraç bu yıl aynı marşı düzenleyerek tekrar seslendirdi. Duygulandıran sözleri ve müziği ile dikkat çeken marş için klip yayınlandı. İşte Vatan Arşı klibi, Vatan marşı sözleri ve Kıraç Vatan marşı dinle
VATAN MARŞI SÖZLERİ
Olur da düşersem hilal uğruna
Bağrına taş bas da ağlama
Şehitlik atamdan yadigar bana
Ağıtlar yakma anam
Anam anam sağ olsun vatan
Vatan olur mu bu dağdan bu taştan
Koynunda yoksa yatan
Biz doğuştan aşığız şanlı bayrağa
Vurgunuz biz ayla yıldıza
Bir ölürüz bin doğarız sen tasalanma
El değmesin yurduma
Anam anam sağ olsun vatan
Vatan olur mu bu dağdan bu taştan
Koynunda yoksa yatan.
SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI
Vatan Marşı'nı okuyan Kıraç bir de klip çekti. Kıraç, yeni klibi sosyal medya hesabından"Yalnız değilsin Mehmedim ve asla yalnız olmayacaksın" notuyla paylaştı. Ünlü şarkıcının Vatan Marşı klibi sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni aldı.