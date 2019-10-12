Kıraç Vatan marşı dinle Kıraç Vatan marşı klip Vatan marşı sözleri

Sözü ve Müziği Kıraç'a ait olan Vatan marşı geçtiğimiz yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) için özel bir klip olarak yayınlanmıştı. Kıraç bu yıl aynı marşı düzenleyerek tekrar seslendirdi. Duygulandıran sözleri ve müziği ile dikkat çeken marş için klip yayınlandı. İşte Vatan Arşı klibi, Vatan marşı sözleri ve Kıraç Vatan marşı dinle

VATAN MARŞI SÖZLERİ

Olur da düşersem hilal uğruna

Bağrına taş bas da ağlama

Şehitlik atamdan yadigar bana

Ağıtlar yakma anam

Anam anam sağ olsun vatan

Vatan olur mu bu dağdan bu taştan

Koynunda yoksa yatan

Biz doğuştan aşığız şanlı bayrağa

Vurgunuz biz ayla yıldıza

Bir ölürüz bin doğarız sen tasalanma

El değmesin yurduma

Anam anam sağ olsun vatan

Vatan olur mu bu dağdan bu taştan

Koynunda yoksa yatan.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

Vatan Marşı'nı okuyan Kıraç bir de klip çekti. Kıraç, yeni klibi sosyal medya hesabından"Yalnız değilsin Mehmedim ve asla yalnız olmayacaksın" notuyla paylaştı. Ünlü şarkıcının Vatan Marşı klibi sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni aldı.