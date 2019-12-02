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Kiracı ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü

İzmir'in Konak ilçesinde bir ev sahibi tartıştığı kiracısı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

02.12.2019 02:20 | Son Güncelleme: 02.12.2019 02:25Kiracı ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü
'in ilçesinde bir ev sahibi tartıştığı kiracısı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

Olay saat 23: 00 sıralarında, Altınordu Mahallesinde meydana geldi. Kiracı olarak kaldığı evde alkollü olduğu iddia edilen Ali R. D. (64) ile ev sahibi Necim Ökmen arasında (64) bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddalara göre tartışmanın büyümesi üzerine kiracı Ali R.D, evde bulunan pompalı tüfekle ev sahibi Ökmen'e ateş etti.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ökmen yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis kiracı Ali R.D. yi gözaltına aldı. Necim Ökmen'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

Konak, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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