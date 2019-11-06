Kiracılar için tavan zam oranı yüzde 16,81'i geçemeyecek

Kira artışları Borçlar Kanunu'nun 344'üncü maddesine göre yapılıyor. Kanuna göre; sözleşmede farklı bir hüküm belirtilmedikçe konut kiraları 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre artırılıyordu. Bu uygulama 18 Ocak'ta çıkan torba yasa ile değişmişti. Bu tarihten itibaren kira artışının ÜFE yerine 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) göre belirlenmesi hükme bağlandı.

KONUTTA TAVAN ZAM YÜZDE 16,81

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre; 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 16,81 oldu. Buna göre konutlardaki kira artışı için tavan yüzde 16,81 olacak. Bu oranı aşan zam kanunen kabul edilemez.

İŞ YERLERİ İÇİN SÜRE VAR

ÜFE'ye ayarlı artış devam etseydi kira artışı yüzde 22,58 olacaktı. İş yerlerinde enflasyona göre kira artışı uygulamasına 1 Temmuz 2020'de geçilecek.

Bu tarihten sonra iş yerleri kiraları için yenilecek kontratlarda 12 aylık ortalama TÜFE baz alınacak. Ancak şu aşamada kira sözleşmesinde yazan hüküm ya da mülk sahibinin talebi dikkate alınacak.

İşte kiraya göre zam oranları;