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İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı

İzmir Çeşme'de, koronavirüs salgını nedeniyle kiracılarına katkıda bulunmak isteyen Gökalp ailesi kiradaki 7 dairelerinin 1 aylık kiralarını almadı.

11.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:01
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı

Dünyayı sarsan koronavirüs salgını sonrası İzmir Çeşme 'de 7 evi olan bir aile, ekonomik zorluk yaşayan kiracılarından 1 aylık kiralarını almama kararı aldı. Emekli olan ve kirada 2 dairesi olan Tekin Gökalp, ağabeyi Medeni Gökalp ve yeğeni Özkan Gökalp ile birlikte aldıkları kararla, kiracılarına bir nebze de olsa nefes aldırdı.

İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler

"İNŞALLAH BAŞKALARINI TEŞVİK ETMİŞ OLURUZ"

Aldıkları kararla ilgili bir açıklama yapan Tekin Gökalp, "Dünya şu anda bir virüsle uğraşıyor. Ülkemiz de aynı şekilde. Biz de bu süreçte bize en yakın olan kiracılarımıza, 1 aylık kirayı almamakla katkıda bulunmak istedik. Allah rızası için bunu yapıyoruz. Benim, ağabeyimin ve yeğenimin, toplam 7 tane evi kirada. Ailece karar aldık. 7'sinden de 1 aylık kirayı almayacağız. Çeşme'deki dükkan ve ev sahiplerini de inşallah böyle bir şeye teşvik etmiş oluruz. Onlar da kiracılarına katkıda bulunmuş olurlar" diye konuştu.

İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler

"EV SAHİPLERİ BÖYLE BİR ŞEY YAPARSA KİRACILAR MUTLU OLUR"

Çeşme'de balıkçılık yapan, restoranların kapalı olması ve vatandaşların evlerinde olmaları nedeniyle yakaladığı balığı satamadığı için ekonomik sıkıntı yaşadığını belirten Tekin Gökalp'in kiracısı Cafer Özçelik de, "Ev sahibim Tekin Gökalp, bu ay bizden kira almadı. Allah razı olsun. Bütün ev sahipleri kiracılarına böyle bir şey yaparsa, kiracılar çok mutlu olur. Balıkçılık yaptığım ve başka da bir gelirim olmadığı için çok mağdur durumdayım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir, Çeşme, Yaşam, Ekonomi
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