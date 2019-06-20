20.06.2019 16:17
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Kiracısını öldüren ev sahibinin cezası belli oldu

Kiracısını öldüren ev sahibinin cezası belli oldu

Aydın'da geçtiğimiz yıl çıkan kavgada kiracısı Erhan K.'yı bıçaklayarak öldüren Aytunç Ç. 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın'da geçtiğimiz yıl çıkan kavgada kiracısı Erhan K.'yı bıçaklayarak öldüren Aytunç Ç. 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçtiğimiz 2018 yılı Aralık ayında Köprülü-Veysipaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Aytunç Ç. kiracısı Erhan K. ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Erhan K. ev sahibi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen ev sahibi Aytunç Ç.'nin karar verildi. Aytunç Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - AYDIN
Kaynak: İHA
Köprülü, Aydın, 3. Sayfa

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