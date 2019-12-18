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Kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

18.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:44
'nin ilçesinde, kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Dağları arasında yer alan 1500 rakımdaki Ovacık'ta, hava sıcaklığı gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.
Soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, ağaç ve bitkilerin üzerinde kırağı oluştu.
Kırağıyla eşsiz bir görünüme kavuşan ağaç ve bitkiler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Yörede yaşayan fotoğraf sanatçıları da soğuk havaya aldırış etmeden yüzeyi kırağı tutan ağaç ve bitkileri fotoğrafladı.
Kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Tunceli, Munzur, Ovacık, Güncel

Kaynak: AA


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