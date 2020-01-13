Haberler » Güncel » Kırağı tutan ağaçların görsel şöleni - Haber

Kırağı tutan ağaçların görsel şöleni

Kırağı tutan ağaçlar Ferhat Bayır ile röportaj Kırağı tutan ağaçların görsel şöleni TUNCELİ - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle kırağıyla kaplanan ağaçlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

13.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:57
Kırağı tutan ağaçlar
Ferhat Bayır ile röportaj Kırağı tutan ağaçların görsel şöleni
TUNCELİ - 'nin ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle kırağıyla kaplanan ağaçlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Dağları arasında kurulu olan 1500 rakımlı Ovacık'ta, kış mevsimi zorluklarının yanı sıra güzellikleriyle de yaşanıyor.
Kar yağışının ardından ilçede etkili olan dondurucu soğuklar sebebiyle gece hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.
Soğuk havanın etkisiyle kırağı tutan ağaçlar görsel şölen sundu.
Doğa tutkunlarına seyrine doyumsuz manzaralar sunan ağaçlar, fotoğrafçılar için de eşsiz kareler oluşturdu.
Yöre sakinlerinden Ferhat Bayır, AA muhabirine, Ovacık'ta kış aylarının çetin geçtiğini söyledi.
Kırağı tutan ağaçların kendisini çok etkilediğini belirten Bayır, "Havalar çok soğudu ve bu yüzden ilçemizdeki ağaçlar kırağıyla kaplandı. Muhteşem bir görüntü oluşmuş ve bize de bu anın keyfini çıkarmak kalıyor." dedi.
Kırağı tutan ağaçların görsel şöleni

Tunceli, Munzur, Ovacık, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:36  İzmir'de korkutan yangın - Haber
12:36  Denizli kayıp genç süs havuzunda ölü bulundu - Haber
12:36  Osmaniye pazarcı, boş arazide ölü bulundu - Haber
12:36  İstanbul-143 bin öğrencinin burs maratonu - Haber
12:31  Başkan Örki sahaya indi - Haber
11:40  Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü - Haber
11:23  7 bin lira için cinayet işleyip ardından intihar eden adamın iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı - Haber
10:25  Korku evinde yapılan evlilik teklifi, ilginç görüntülere sahne oldu - Haber
09:31  Bakan Soylu, Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa gidenlere sert tepki gösterdi - Haber
09:23  Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel gözaltına alındı - Haber
13.01.2020 12:37:47