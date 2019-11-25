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Kırağı tutan sarıçam ormanlarında görsel şölen

Sarıçam ormanlarında drone görüntüsü Kırağı tutan ağaçlardan görüntü Doğu Anadolu'daki 7 ilde hava sıcaklıkları gece sıfırın altına düştüKARS - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

25.11.2019 10:15 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:17
ormanlarında drone görüntüsü
Kırağı tutan ağaçlardan görüntü Doğu Anadolu'daki 7 ilde hava sıcaklıkları gece sıfırın altına düştü
KARS - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.
Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kırağı nedeniyle sarıçam ormanları farklı bir güzelliğe büründü.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düşmesiyle 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe kayak merkezini çevreleyen sarıçam ormanları drone ile havadan görüntülendi.
Kırağı ile beyaza bürünen ağaçlar, kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Kırağı tutan sarıçam ormanlarında görsel şölen

Doğu Anadolu Bölgesi, Sarıçam, Güncel

Kaynak: AA


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