30.06.2019 13:28
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Kiraladığı evde elektrik akımına kapılıp, öldü

Kiraladığı evde elektrik akımına kapılıp, öldü

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, taşınma hazırlığı yaptığı kiralık evin banyosunda elektrik akımına kapılan Hüseyin Akçiçek (43), hayatını kaybetti.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, taşınma hazırlığı yaptığı kiralık evin banyosunda elektrik akımına kapılan Hüseyin Akçiçek (43), hayatını kaybetti.
Ovakent Caddesi'ndeki kiraladığı eve taşınma hazırlıkları yapan, evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Akçiçek'ten haber alamayan yakınları, dün saat 13.30 sıralarında Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı'na durumu bildirip, yardım istedi. Jandarma, eve gittiğinde banyoda Akçiçek'in cansız bedenini buldu. Jandarma ve savcının olay yerinde yaptığı ilk incelemede, Akçiçek'in, elektrikli şofbendeki kaçak nedeniyle akıma kapılarak yaşamını yitirdiğini belirlendi. İncelemenin ardından Akçiçek'in cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi.


- İzmir
Kaynak: DHA
Ovakent , Jandarma , Ödemiş , İzmir , Güncel

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