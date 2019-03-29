Kiraladıkları Aracın Plakasını Değiştirerek Hırsızlık Yaptılar

Kırıkkale
'de kiraladıkları araçların plakalarını değiştirerek hırsızlık yapan şebeke çökertildi.
Kırıkkale'de oto kiralama firmalarından kiraladıkları araçların özelliklerine benzer park halindeki araçların plakalarını söküp kiraladıkları araçlara takan ve bu yolla hırsızlık yapan şebekeye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan H.Ö. ve İ.K. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Keskin
Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Yahşihan
ilçesinde ise Hacıbey TOKİ Blokları çevresinde bir araçtan çevreye silah ile ateş açıldığı yönünde alınan ihbar üzerine yapılan incelemede polis ekiplerine hakaret ve tehditlerde bulunarak direnen S.U., çıkarıldığı Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Keskin T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE
Polis, Kırıkkale, 3. Sayfa
Kaynak: İHA