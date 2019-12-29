Haberler » 3. Sayfa » Kiraladıkları evde define aradılar - Haberler

Kiraladıkları evde define aradılar

Malatya'da kiraladıkları evde kaçak kazı yaptıkları belirlenen şüpheliler fark edilince kazma ve kürekleri bırakarak kaçtı.

29.12.2019 03:38 | Son Güncelleme: 29.12.2019 03:43 Kiraladıkları evde define aradılar
'da kiraladıkları evde kaçak kazı yaptıkları belirlenen şüpheliler fark edilince kazma ve kürekleri bırakarak kaçtı.

Olay,Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; H.B.'ye ait Sevinç Sokak içerisinde bulunan 2 katlı kerpiç bir evde kazma -kürek sesi duyan komşular eve giderek kapıyı çaldı.Kapı açılmayınca durum polis ekipleri ile aynı sokak içerisinde ikamet eden ev sahibi H.B.'ye bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri girdikleri evin bir odasının 1 metre derinliğinde kazıldığını belirlerken,olay yerinde 1 kazma 2 kürek buldu.

Evde detaylı inceleme yapan polis ekipleri kazı yapılan odanın cam bölümünün plastik kasalarla kapatıldığını, şüphelilerin ise durumun fark edilmesi üzerine evin arka kapısında kaçtığını tespit etti.

ekiplerinin olayın şüphelilerini yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor. - MALATYA

çavuşoğlu mahallesi, Malatya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

03:38   Kiraladıkları evde define aradılar - Haberler
01:55   Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Haberler
01:55   Polis uyuşturucu madde ararken kaçak akaryakıt yakaladı - Haberler
01:41   Tarlaya diyerek geri dönmeyen çiftçi ekiplerce aranıyor - Haberler
01:18   Osmaniye'de Türkiye Huzur-Güven Uygulaması 7 Yapıldı - Haberler
21:37   İtalya Başbakanı Conte'den Türkiye'ye Libya'da askeri müdahaleden kaçınma çağrısı - Haberler
21:02   Takla atıp, cayır cayır yanan otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular - Haberler
20:50   İsrailli diplomattan Türkiye uyarısı: Denize erişimimizi engelleyebilirler - Haberler
19:56   AK Parti'de 7. Olağan Kongre süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara seslendiği video ile başladı - Haberler
19:37   Hafter, Türkiye'ye karşı Rumlara sığındı! Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine karşı çıktılar - Haberler
29.12.2019 04:17:14