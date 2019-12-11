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Kiraladıkları otomobilleri parçalayıp, satan 4 kişi yakalandı

DÜZCE'de otomobil kiralama şirketlerinden kiraladıkları otomobilleri, parçalayıp satan 4 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

11.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:34Kiraladıkları otomobilleri parçalayıp, satan 4 kişi yakalandı

DÜZCE'de otomobil kiralama şirketlerinden kiraladıkları otomobilleri, parçalayıp satan 4 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

'de otomobil kiralama şirketlerinden kiralanan araçların geri getirilmeyerek, 'nın Hendek ilçesinde parçalandığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Düzce İl Komutanlığı Asayiş ve Hırsızlık Masası ekipleri, şüphelilerin Erdi Ç., Erdinç Ç., Ferhat M. ve Furkan M. olduğunu belirledi. Takibe alınan şüpheliler, bir aracı Hendek ilçesine götürürken düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin sorgularında verdikleri bilgiler doğrultusunda araçların parçalanarak satıldığı iş yerleri de tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.



Jandarma, Sakarya, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA

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