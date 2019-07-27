Haberler» Güncel» Haber

Kiraladıkları sandaldan göle düşen çocuk kayboldu (2)

ÇALIŞMALAR SÜRÜYORKocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Eşme sahilinde, saat 17.00 sıralarında, arkadaşlarıyla birlikte kiraladıkları sandaldan Sapanca Gölü'ne düşen 13 yaşındaki Eren Gültekin'i arama çalışmaları devam ediyor.

27.07.2019 23:16 Kiraladıkları sandaldan göle düşen çocuk kayboldu (2)

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Eşme sahilinde, saat 17.00 sıralarında, arkadaşlarıyla birlikte kiraladıkları sandaldan Sapanca Gölü'ne düşen 13 yaşındaki Eren Gültekin'i arama çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ve AFAD'ın dalgıçları ile akşam saatlerinde olay yerine gelen Deniz Polisi'ne bağlı balık adamların su altında yaptığı arama çalışmaları havanın kararması ile birlikte durduruldu. Dalgıçlar gölden çıkarken, AFAD ekiplerinin su yüzeyindeki taraması sürüyor.



Kartepe, Sapanca, Eşme, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:57   Rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt İstanbul'a getirildi (2)
02:12   Fatih'te otel odasındaki cinayet
02:11   Sudan'daki 3 Haziran olaylarında 87 kişinin öldüğü açıklandı
01:56   Ankara'da 46 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
01:53   Libya'da Hafter'e bağlı savaş uçakları hastaneyi vurdu: 5 ölü
01:50   Haluk Levent'ten "kelebek çocuk" Elfida'ya sürpriz doğum günü
01:49   Ankara'da 46 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek