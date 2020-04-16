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Kiraladıkları villada kumar oynarken suçüstü yakalandılar

Kiraladıkları villada kumar oynarken suçüstü yakalandılar Sosyal mesafeyi korumadıkları için toplam 40 bin 950 TL para cezasına çarptırıldılar Manisa'da lüks villaya kumar baskını Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri kumar oynatmak için kiralandığı öğrenilen bir villaya yaptıkları...

16.04.2020 17:09 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:11
Kiraladıkları villada kumar oynarken suçüstü yakalandılar
Sosyal mesafeyi korumadıkları için toplam 40 bin 950 TL para cezasına çarptırıldılar
Manisa 'da lüks villaya kumar baskını
MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri kumar oynatmak için kiralandığı öğrenilen bir villaya yaptıkları baskında, kumar ekipmanları ile birlikte toplam 13 kişi yakaladı. Şahıslara sosyal mesafeyi korumadıkları gerekçesiyle 41 bin lira para cezası kesilirken, villaya da mühür vuruldu.
Alınan bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçeye bağlı Barış Mahallesinde D.U. isimli şahsın bir villa kiralayıp kumar oynattığını tespit etti. Alınan arama kararına istinaden villaya düzenlenen operasyonda yaz boz kağıtları, poker masası, kumar oynamak için dizayn edilmiş masalar, yere atılmış 200 lira bulundu.
Operasyonda villayı kiralayan D.U. ile birlikte F.C.S., S.K., M.Ö., M.B., Ö.D., E.K., B.B.S., E.A., M.Ç., M.A., S.T. ve L.D. isimli şahıslara sosyal mesafeyi korumadıklarından dolayı hıfzıssıhha kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten toplam 40 bin 950 lira para cezası uygulandı. Öte yandan villanın 1 ay süreliğine mühürlendiği öğrenildi.
Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini belirtti. Kiraladıkları villada kumar oynarken suçüstü yakalandılar

Kaynak: İHA

Etiketler: Salihli, Manisa, Polis, 3. Sayfa
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