Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden ÜFE baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.

KİRA ARTIŞ ORANI %13,33 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mart'ta TÜFE yıllık %11,8, aylık %0,57 arttı. Mart ayında 12 aylık TÜFE ise %13,33 oldu. Buna göre, Nisan ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %13,33 oldu.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

- Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

- Zam oranı: %13,33

- Zam bedeli: 133 lira

- Zamlı kira bedeli: 1.133 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.246 lira

Eski kira: 1.200 lira -Yeni kira: 1.359 lira

Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.473 lira

Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.586 lira

Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1.699 lira

Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.813 lira

Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 1.926 lira

Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.039 lira

Eski kira: 1.900 lira -Yeni kira: 2.153 lira

Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.266 lira