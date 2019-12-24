Haberler » Ekonomi » Kiralık araç dönemini bitirdi, aylık 400 bin lira kar edecek - Ekonomi

Kiralık araç dönemini bitirdi, aylık 400 bin lira kar edecek

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, kiralık araç dönemini bitirerek aylık 400 bin lira tasarruf sağlayacaklarını söyledi.

24.12.2019 15:17 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:22 Kiralık araç dönemini bitirdi, aylık 400 bin lira kar edecek
Belediye Başkanı İlker Bekler, kiralık araç dönemini bitirerek aylık 400 bin lira tasarruf sağlayacaklarını söyledi.

'ın Turhal ilçesinde başta çevre ve temizlik olmak üzere diğer belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan araçlarda yeni bir dönem başlatıldı. Turhal Belediyesinde son olarak kiralık olarak bulunan çöp kamyonları yerine yeni araçlar alınarak belediye bünyesine kazandırıldı. 3 adet çöp kamyonu, 2 adet kamyonet ile bir adet tır belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmete sunuldu. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, kiralık araç yerine kendi araçlarını satın alarak halkın hizmetine sunduklarını belirterek, "Belediye bütçesinin en büyük gider kalemlerinden olan araç kiralama giderleri artık Turhal Belediyesi'nin bütçesinde kalacak. Hizmet araçlarını satın alarak aylık 400 bin TL tutarında tasarruf sağlamış olacağız. Turhal'ımıza hayırlı olsun" dedi - TOKAT

İlker Bekler, Turhal, Tokat, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:29   Kuveyt ile Suudi Arabistan tarafsız bölgede yeniden petrol çıkartacak - Ekonomi
16:20   Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO'da anlatıldı - Ekonomi
16:19   "Daha güçlü bir toplum hedefliyoruz" - Ekonomi
16:19   Çocuklar çevreci sanayiyi çizgileriyle anlattılar - Ekonomi
16:07   Zonguldaklı işadamından örnek olacak projeye imza - Ekonomi
15:36   Köye dönmeyi taahhüt eden gençlere, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 100 bin lira hibe desteği - Ekonomi
15:16   Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden: En az 3 bin lira olmalı - Ekonomi
14:33   Son dakika: Yerli otomobilin bir detayı daha paylaşıldı! Aynalar da gözüktü - Ekonomi
13:14   Devlet Bahçeli'den "Kanal İstanbul" çıkışı: Projeden rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir - Ekonomi
12:53   Uzmanlar uyarıyor: Kombiyi kapatmak cep yakıyor - Ekonomi
24.12.2019 16:31:46