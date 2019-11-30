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Kiralık araç ile uyuşturucu ticaretini polis engelledi

Kayseri'de polis ekiplerinin kiralık araç ile uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişi yakalanırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

30.11.2019 12:11 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:16Kiralık araç ile uyuşturucu ticaretini polis engelledi
'de polis ekiplerinin kiralık araç ile uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişi yakalanırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, O.C. ve S.E.'nin kiralık araç ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgiler edilmesi üzerine harekete geçti. Yapılan takip sonucunda operasyon düzenleyen ekipler, 10 kişiyi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 6 parça halinde 22 gram metamfetamin, 2 parça halinde esrar maddesi, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait şarjör, 42 adet 9x9 çapında tabanca fişeği, 7 adet 7x65 çapında tabanca fişeği, 1 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan alüminyum folyo rulosu ve 1 adet uyuşturucu ticaretinin not edildiği hesap çetelesi ele geçirildi.

Yakalanan 10 şahıstan 8'ine uyuşturucu madde kullanmak bulundurmak suçundan işlem yapılırken, O.C. ve S.E. ise uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alındı. - KAYSERİ

Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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