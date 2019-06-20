20.06.2019 08:01
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Kiralık araçla akü hırsızlığı yaptılar

Kiralık araçla akü hırsızlığı yaptılar

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polisin şüphe üzerine durduğu araçla çalıntı 3 adet aküyle birlikte yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polisin şüphe üzerine durduğu araçla çalıntı 3 adet aküyle birlikte yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, saat 05.30 sıralarında uygulama noktasında kiralık olduğu tespit edilen araç durduruldu. Araç içerisinde K.I., O.A. ve S.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Aracın bagaj kısmında yapılan kontrolde 3 adet büyük akü bulunduğu anlaşıldı. Şüphelilerin beyanlarında Akyeniköy civarlarından çaldıklarını söylemeleri üzerine yasal işlem başlatıldı. - AYDIN
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Araç, Aydın, Didim, 3. Sayfa

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