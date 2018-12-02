02 Aralık 2018, 20:20
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Kiralık Araçla Uyuşturucu Sevkiyatı

Kiralık Araçla Uyuşturucu Sevkiyatı

Muğla'da kiralık araçla uyuşturucu sevkiyatı yapan kişi tutuklandı.

Muğla'da kiralık araçla uyuşturucu sevkiyatı yapan kişi tutuklandı.


Marmaris ilçesinden il merkezine kiralık araçlarla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, çalışma başlattı.


Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde M.T'yi takibe alan narkotik ekipleri, şüpheli kiralık aracı, takibin ardından Muğla'da durdurdu.


Narkotik köpeği "Maço" ile araçta yapılan aramada, gizlenmiş vaziyette 25 gram "skunk", 6 poşet içerisinde gizlenmiş esrar, 15 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Marmaris,Narkotik,Muğla
02 Aralık 2018 Pazar 20:20