Muğla
'da kiralık araçla uyuşturucu sevkiyatı yapan kişi tutuklandı. Marmaris
ilçesinden il merkezine kiralık araçlarla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Şubesi ekipleri, çalışma başlattı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde M.T'yi takibe alan narkotik ekipleri, şüpheli kiralık aracı, takibin ardından Muğla'da durdurdu.
Narkotik köpeği "Maço" ile araçta yapılan aramada, gizlenmiş vaziyette 25 gram "skunk", 6 poşet içerisinde gizlenmiş esrar, 15 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Marmaris,Narkotik,Muğla
02 Aralık 2018 Pazar 20:20