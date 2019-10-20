Haberler » 3. Sayfa » 'Kiralık ev vermiyorlar' diye intihara kalkıştı

"Kiralık ev vermiyorlar" diye intihara kalkıştı

Samsun'da bir kişi, bekar olduğu için kiralık ev bulamadığını iddia ederek 8 katlı binasının çatısında intihara kalkıştı.

20.10.2019 14:32
Samsun'da bir kişi, bekar olduğu için kiralık ev bulamadığını iddia ederek 8 katlı binasının çatısında intihara kalkıştı.

Olay, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Samsun Adliye Sarayı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı metruk bir binanın çatısına çıkan 41 yaşındaki Hasan D. intihara kalkıştı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Daha önce de birçok kez aynı yerde ve başka yerlerde intihara kalkıştığı ileri sürülen Hasan D., polis tarafından ikna edilerek çatıdan indirildi. Kendisine bekar olduğu için kiralık ev verilmediğini ileri süren Hasan D., polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:52 Hafif ticari araç halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı
15:40 Pamuk fabrikasında çıkan yangında 110 ton pamuk kullanılamaz hale geldi
15:28 Bitlis'te uyuşturucu operasyonu
15:25 Tarsus'ta trafik kazası: 3 yaralı
15:24 Konya'da tüfekli, bıçaklı kavga: 6 yaralı
15:11 Çankırı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
15:06 Hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
20.10.2019 15:58:10