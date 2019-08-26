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Kiralık otomobilleri çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin Körfez ve Gebze ilçelerinde, araç kiralama şirketlerinden sahte ehliyetle kiraladığı 2 otomobili, GPS cihazlarını sökerek çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

26.08.2019 15:47
Kiralık otomobilleri çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Kocaeli'nin Körfez ve Gebze ilçelerinde, araç kiralama şirketlerinden sahte ehliyetle kiraladığı 2 otomobili, GPS cihazlarını sökerek çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, kentte araç kiralama şirketlerinden kiralanan yaklaşık 200 bin lira değerindeki iki otomobilin geri getirilmediğinin bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Şirketlerdeki güvenlik kamera kayıtları ile MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu sahte ehliyetle kiralama işlemlerini yapan şüpheli A.Ö.D'nin (30) İstanbul'un Eyüp ilçesinde olduğunu tespit etti.
Şüpheliyi evinde gözaltına alan ekipler, iki otomobili de ele geçirdi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Polis, işlemlerin ardından iki otomobili sahiplerine teslim etti.
Bu arada ifadesinde suçlamaları kabul eden şüpheli A.Ö.D'nin "oto hırsızlığı" ile "yaralama" suçlarından kaydının olduğu belirtildi.
Kiralık otomobilleri çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Kocaeli, Körfez, Gebze, Güncel

Kaynak: AA

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