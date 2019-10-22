Kiralık Villa Tatilinde Tatil Villa Farkı: 14 Yıllık Deneyim, Onlarca Villa, Binlerce Konuk

Türkiye'nin en popüler lokasyonlarında yer alan farklı villa seçenekleriyle müşterilerine unutulmaz bir tatil sunan Tatil Villa, 14 yıllık deneyimi, zengin villa alternatifleri ve yüksek müşteri memnuniyeti oranlarıyla en güvenilir adreslerden biri olmaya devam ediyor.

Türkiye'nin en sevilen tatil duraklarında onlarca villa

Tatil Villa villaları Türkiye'nin en çok tercih edilen, doğayla iç içe, en popüler plaj ve koylara yakın lokasyonlarında bulunuyor. Bodrum, Marmaris, Kaş, Kalkan, Kemer, Dalyan, Çeşme ve Fethiye gibi tatil beldelerinde bulunan villalar müşterilerinin beklentilerine göre farklı seçenekler sunuyor. Tek katlı, dubleks ya da tripleks olabilen villa seçenekleri konuklarının rahat etmesi adına en ince detaylarla tasarlanmış bir dekorasyonla öne çıkıyor. Bahçeli, teraslı ve balkonlu villalarda aile ve arkadaş grupları eğlenceli vakit geçirirken, çiftler de baş başa konforlu ve romantik bir tatilin tadını çıkarıyor.

Siz hangi villa tipini tercih edersiniz?

Tatil Villa'nın villa seçenekleri saymakla bitmiyor. Özel havuzlu ve dört mevsim tatili mümkün kılan kapalı havuzlu villaların yanı sıra, merkeze yakın villalar, doğayla iç içe villalar, panoromik deniz manzaralı villalar, çocuk havuzlu villalar ve lüks villalar iç ve dış tasarımlarıyla beğeni kazanıyor. Balayı villaları, yeni evli çiftlerin rahatına yönelik özellikler içerirken, kalabalıkailelere özel villalar ise geniş ve konforlu odaları ve yaşam alanlarıyla konuklarının maksimum rahatlık elde etmesini sağlıyor. Gizliliğine önem veren aileler ya da çiftler muhafazakar villa seçenekleriyle çevreden tamamen izole, istedikleri özgürlükte bir tatil geçirebiliyor. Denize yakın villalar sadece bir kaç dakika içerisinde denizde olabilmeyi sağlıyor, doğayla iç içe olanlar ise dört mevsim yeşilin tüm tonlarına tanıklık edebilmeyi mümkün kılıyor.

Kolay Rezervasyon ve İndirim Fırsatları

Tatil Villa kiralık villaları dört mevsimde de haftalık ya da sezonluk olarak kiralanabiliyor. Bütçesine dikkat eden konuklarını da unutmayan Tatil Villa, indirimli villalar seçeneğiyle sevilen villaları çok daha uygun koşullarla kiralayabilmeyi mümkün kılıyor. Tatil Villa üzerinden rezervasyon yapmak için tek yapılması gereken siteye girmek ve istenen filtreleri seçmek oluyor. Gidilmek istenen yer, kalınacak gün sayısı, villa tipi ve kapasite gibi kriterleri seçerek istenen türde bir villaya dakikalar içerisinde ulaşılabiliyor.Tatil Villa, yoğun ve stresli bir yılın ardından konuklarının hayalindeki tatili geçirebilmesi için villa seçeneklerini ve tatil lokasyonlarını genişletmeye devam ediyor.

Daha fazla detaylı bilgi için:

Telefon:444 0 882

Mail:info@resitalgrup.com,

https://www.tatilvilla.com/

iletisim

https://www.tatilvilla.com/