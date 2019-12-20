Haberler » Güncel » 'Kıran-10' operasyonunda teröristlerin sığınak ve barınakları imha ediliyor - Haber

'Kıran-10' operasyonunda teröristlerin sığınak ve barınakları imha ediliyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Türkiye'nin Irak sınırındaki bölgede 'Kıran-10 Kazan Vadisi' operasyonu başlatıldı.

20.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:11 'Kıran-10' operasyonunda teröristlerin sığınak ve barınakları imha ediliyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Türkiye'nin sınırındaki bölgede 'Kıran-10 Kazan Vadisi' operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında terör örgütü üyelerinin kış üslenmesi için kulandığı sığınak ve barınaklar imha ediliyor. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, operasyon kapsamında ele geçirilen malzemelerle ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı, PKK'lı teröristlerin kış üslenmelerini engellemek, teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanılan sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla terör örgütü PKK'ya yönelik, bugün Şırnak'ta 'Kıran-9 Cudi Dağı', Hakkari'de ise 'Kıran-10 Çukurca ilçesi Kazan Vadisi' operasyonlarının başlatıldığını açıkladı. Bu kapsamda, 730 personelden oluşan 48 operasyonel timin katıldığı Irak sınırındaki Çukurca ilçesinin Kazan Vadisi'ndeki operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucuları görev yapıyor. Operasyonlar kapsamında teröristlerin kış üslenmesi için kulandığı veya kullanacağı sığınak ve barınaklar tek tek imha ediliyor.Hakkari Valisi İdris Akbıyık da İl Jandarma Komutanlığı'ndan 'Kıran-10 Kazan Vadisi' ile ilgili açıklamalarda bulundu. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte operasyon hakkında bilgi veren Vali Akbıyık, Kıran-10 operasyonunu İl jandarma komutanlığının koordinesinde yürütüldüğünü belirterek, "Kazan bölgesindeki operasyon devam ediyor. Amacımız, hedefimiz Hakkari bölgemizde 1 terörist kalmayıncaya kadar operasyonlara devam etmektir. Kazan Vadisi terör örgütü açısından önemli bir bölge. Operasyon kapsamında, haklarında 'Terör örgütüne üye olma suçundan aranan H.Ö ve S.G isimli örgüt üyeleri yakalandı. Yapılan sığınak ve barınak aramasında 1 Bixi makineli tüfek, 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 mavzer tüfeği, 568 adet Bixi makineli tüfek mühimmatı,10 kilo amonyum nitrat ele geçirilmiştir" dedi. 



Kazan Vadisi, Irak, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:48   Kestikleri ağaç üzerlerine devrilen çift, Ankara'da toprağa verilecek - Haber
12:48   Elazığ'da ADEM toplantısı - Haber
12:48   Ankara'da iş makinesi çalma girişiminde bulunan 5 şüpheli yakalandı - Haber
12:47   Suç makinesi, Bursa'da uyuşturucu ve 4 silahla yakalandı - Haber
12:47   İstanbul cevat olçok: yeni partinin ismi ve logosu siyasi partiyi yansıtmıyor - Haber
12:35   Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Haber
12:05   Amanoslar'da PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu - Haber
11:31   Dünyanın en kaliteli sebze ve meyvesinin yetiştiği ovayı sulayan göl kurudu - Haber
10:34   2000 personelle Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı - Haber
10:25   Son dakika: Terkos Gölü'nde kaybolan iki kişinin cansız bedenleri bulundu - Haber
20.12.2019 12:49:20