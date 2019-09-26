Haberler » Güncel » Haber

Kıran-4 operasyonu başladı-2

26.09.2019 13:24Kıran-4 operasyonu başladı-2


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:53 İstanbul'daki deprem Eskişehir'de hissedildi
14:53 Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplandı
14:53 İstanbul'da şiddetli deprem (2)
14:53 Hafif ticari araç takla attı, sürücü öldü
14:52 Gram altının yarı fiyatına lüfer - ÇANAKKALE
14:52 Türk Kızılay Başkanı Kınık'tan uyarı
14:52 İstanbul'daki deprem