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Kıran-5 Operasyonu'nda terörün finans kaynağına büyük darbe

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Kıran-5 Operasyonu kapsamında Lice ve Hani ilçeleri kırsalında 702 kilo esrar ve ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.

23.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:00Kıran-5 Operasyonu'nda terörün finans kaynağına büyük darbe
İl Komutanlığınca yürütülen Kıran-5 Operasyonu kapsamında ve ilçeleri kırsalında 702 kilo esrar ve ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğince yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Bölücü Terör Örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek, (BTÖ) mensuplarınca kullanılan sığınak ve barınakları tespit ederek içerisindeki silah ve mühimmatları muhafaza altına almak, diğer malzemeler ile sığınakları imha etmek amacıyla Kıran-5 Operasyonunun tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "(BTÖ) ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Lice ve Hani ilçelerinde kalan dağlık ve kırsal alanda, 21 Kasım 2019 Perşembe günü Kıran-5 Operasyonu kapsamında icrasına başlanan Özel Birlik Operasyonları başarıyla tamamlanmıştır. Operasyon süresince yapılan aramalarda; kayalık alanlarda, arazide çalılar arasına gizlenmiş çuvallarda ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde, satışa hazır vaziyette, toplam 702 kilogram esrar ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Jandarma, Hani, Lice, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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