Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran-6 Operasyonu, 2 bin 360 personelin katılımıyla başladı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca, Van, Hakkari ve Şırnak kırsalındaki Faraşin bölgesinde Kıran-6 Operasyonu başlatıldı.

Bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesinin engellenmesi ve bölgede barınan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyona Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucuları ile polis özel harekat personeli destek veriyor.

DEV OPERASYON

Bakanlığın dev operasyonuna ise 157 tim, 2 bin 360 personel katılıyor.