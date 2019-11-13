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Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran-6 Operasyonu, 2 bin 360 personelin katılımıyla başladı

İçişleri Bakanlığınca, Van, Hakkari ve Şırnak kırsalında jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 2 bin 360 personelin katılımıyla Kıran-6 Operasyonu başladı.

13.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:13

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bölge Komutanlığınca, , Hakkari ve Şırnak kırsalındaki Faraşin bölgesinde Kıran-6 Operasyonu başlatıldı.

Bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesinin engellenmesi ve bölgede barınan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyona Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucuları ile polis özel harekat personeli destek veriyor.

DEV OPERASYON

Bakanlığın dev operasyonuna ise 157 tim, 2 bin 360 personel katılıyor.

Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran-6 Operasyonu, 2 bin 360 personelin katılımıyla başladı

Jandarma, Şırnak, Van, Güncel

Kaynak: AA


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