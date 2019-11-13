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Kıran-6 operasyonu başladı

Kıran-6 operasyonu başladıANKARA - Kıran-6 operasyonu başladı.

13.11.2019 09:41 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:42
Kıran-6 operasyonu başladı
ANKARA - Kıran-6 operasyonu başladı. , ve illeri kırsalında Faraşin Bölgesindeki operasyona, Komando, JÖH, Güvenlik Korucuları ve PÖH timlerinden oluşan 2.360 personel katılıyor.
Van, Hakkari ve Şırnak illeri kırsalındaki Faraşin Bölgesinde Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca KIRAN-6 Operasyonu başlatılmıştır.
Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, JÖH ve Güvenlik Korucuları ile PÖH timlerinden oluşan 2.360 personel (157 operasyonel tim )görev almaktadır.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik KIRAN operasyonları azim ve kararlılıkla devam etmektedir
Kıran-6 operasyonu başladı

Jandarma, Hakkari, Şırnak, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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