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Kıran-6 Operasyonu'nda 2 ton patlayıcı ele geçirildi

Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu kapsamında teröristlerin etkisiz hale getirildiği bölgede yapılan arazi aramasında yaklaşık 2 ton patlayıcı madde, 300 elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, bir Rus yapımı antitank mayını, 2 intihar yeleği, 1 tabanca ve susturucu, çok miktarda kablo ile bin...

25.11.2019 21:10 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:10Kıran-6 Operasyonu'nda 2 ton patlayıcı ele geçirildi
'ta Kıran-6 operasyonu kapsamında teröristlerin etkisiz hale getirildiği bölgede yapılan arazi aramasında yaklaşık 2 ton patlayıcı madde, 300 elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, bir Rus yapımı antitank mayını, 2 intihar yeleği, 1 tabanca ve susturucu, çok miktarda kablo ile bin ABD doları ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı, Kıran-6 Operasyonu ile ilgili yeni bilgiler paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şırnak'ta devam eden Kıran-6 Operasyonu kapsamında geçen hafta İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca Cudi Dağı'nda gerçekleştirilen operasyonla 3 terörist etkisiz hale getirilmişti. Yapılan çalışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerin bomba yüklü araçlarla son yılların en büyük kanlı eyleminin hazırlığında olduğu tespit edildi" denildi.
Teröristlerin etkisiz hale getirildiği bölgede yapılan arazi aramasında bidon ve güğümlerin içine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 2 ton patlayıcı madde, 300 adet elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, 1 adet Rus yapımı antitank mayını, 2 adet intihar yeleği, 1 adet tabanca ve susturucu, çok miktarda kablo ile bin ABD doları ele geçirildiği belirtildi.
Öte yandan, jandarma tarafından ele geçirilen patlayıcı maddenin son dönemde ele geçen en büyük miktar olduğu kaydedildi.
(İHA)

Şırnak, Güncel

Kaynak: İHA

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