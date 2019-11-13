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Kıran 6 operasyonuda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

VAN'ı da kapsayan Kıran-6 operasyonunda terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu.

13.11.2019 21:53 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:53Kıran 6 operasyonuda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

VAN'ı da kapsayan Kıran-6 operasyonunda terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu. Operasyon kapsımında Gürpınar İlçesi'ne bağlı Akdoğdu kırsalında yapılan arazi aramalarında törör örgütüne ait silah, mühimat, yaşam malzemesi ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar İlçesi Akdoğu Mahallesi Rubil Tepe mevkiine 'Kıran -6 Şehit GK Sami Gülmez' operasyonu düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama tarama çalışmalarında terör örgütü PKK'ya ait bir sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramalarda, 1 RPG 7 roketatar,1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 2 kalaşnikov piyade tüfeği, 4 EYP düzeneği, 14 savunma tipi el bombası, 34 antitank roketatar mühimmatı, 105 roketatar sevk fişeği, 1465 adet 7,62 mm fişek, 3 adet 40 mm bomba atar mühimmatı, 18 Kilgram TNT ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.



PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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