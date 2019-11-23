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"Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu" 2 bin 250 personelin katılımıyla başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de jandarma ve polis özel harekat unsurlarından oluşan 2 bin 250 personelle "Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu"nu başlattı.

23.11.2019 11:38 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:38
İçişleri Bakanlığı, 'de jandarma ve polis özel harekat unsurlarından oluşan 2 bin 250 personelle "Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu"nu başlattı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunceli Bölge Komutanlığınca başlatılan "Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu" ile bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesinin engellenmesi ve bölgede barındığı belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.
Operasyonda, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat ile polis özel harekat timlerinden oluşan 2 bin 250 personel görev alıyor.
Öte yandan, Bakanlık tarafından operasyona ilişkin jandarma ve polisin helikopterle bölgeye intikali ve arama tarama faaliyetine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Munzur Vadisi, Jandarma, Tunceli, Güncel

Kaynak: AA

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