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"Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu" 2 bin 250 personelin katılımıyla başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de jandarma ve polis özel harekat unsurlarından oluşan 2 bin 250 personelle "Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu"nu başlattı.

23.11.2019 13:44 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:44
İçişleri Bakanlığı, 'de jandarma ve polis özel harekat unsurlarından oluşan 2 bin 250 personelle "Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu"nu başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunceli Bölge Komutanlığınca başlatılan "Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu" ile bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesinin engellenmesi ve bölgede barındığı belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

Operasyonda, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat ile polis özel harekat timlerinden oluşan 2 bin 250 personel görev alıyor.

Öte yandan, Bakanlık tarafından operasyona ilişkin jandarma ve polisin helikopterle bölgeye intikali ve arama tarama faaliyetine ilişkin görüntüler paylaşıldı.
"Kararlı şekilde başarıyla devam ediyor"
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, ilde, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Jandarma Bölge Komutanlığınca "Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu"nun başlatıldığı belirtildi.
Operasyonda, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat ve polis özel harekat timlerinden oluşan 2 bin 250 personelden oluşan 150 operasyonel timin görev aldığı kaydedilen açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran operasyonları, kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Munzur Vadisi, Jandarma, Tunceli, Güncel

Kaynak: AA

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