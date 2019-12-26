Haberler » Güncel » 'Kıran-8' operasyonunda EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi (2) - Haber

'Kıran-8' operasyonunda EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi (2)

2 EYP İMHA EDİLDİBitlis'te yürütülen 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu kapsamında, 'Kıran-8 Şehit GKK Edhem Akkaya 2019-17' operasyonu düzenlendi.

26.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:37 'Kıran-8' operasyonunda EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi (2)

2 EYP İMHA EDİLDİ

'te yürütülen 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu kapsamında, 'Kıran-8 Şehit GKK Edhem Akkaya 2019-17' operasyonu düzenlendi. Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyonda, PKK'lı teröristlere ait 2 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirdi. Bitlis Valiliği'nin açıklamasında EYP'lerin imha edildiği belirtilerek, "Operasyon kapsamında; 26 Aralık 2019 günü toprağa gömülü vaziyette ikişer kilogram ağırlığında, basma düzenekli, amonyum nitrat ve motorin karışımlı 2 adet EYP ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcılar Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasına müteakip yerinde imha edilmiştir" denildi.



Bitlis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:18   Sincik'te eğitime kar engeli - Haber
18:18   Libya'daki darbeci Hafter güçleri Zaviye kentini bombaladı: 2 ölü - Haber
18:18   "Düzenli Delilik" sergisi "bilgi" kavramını sorguluyor - Haber
18:17   Bilal Erdoğan: Türkiye'nin sınırlarını aşan hedefler koyun - Haber
18:13   Baygınlık geçiren şahsın cebindeki parayı çalan zanlıya esnaftan tepki - Haber
16:58   Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü - Haber
16:53   16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Haber
16:26   Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu - Haber
15:41   Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Haber
15:13   Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı - Haber
26.12.2019 18:23:10