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Kıran-8 operasyonunda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu

Bitlis kırsalında devam eden "Kıran-8" operasyonunda, PKK'lı teröristlerce araziye gömülmüş 300 kilogram amonyum nitrat, 2 el yapımı patlayıcı akım kaynağı pil bloku, savunma tipi el bombası ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

26.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:06 Kıran-8 operasyonunda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu
Bitlis kırsalında devam eden "Kıran-8" operasyonunda, PKK'lı teröristlerce araziye gömülmüş 300 kilogram amonyum nitrat, 2 el yapımı patlayıcı akım kaynağı pil bloku, savunma tipi el bombası ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca, araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine 25 Aralık'ta operasyon düzenledi.
PKK'lı teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla başlatılan "Kıran-8 Şehit GKK Edhem Akkaya 2019-14" operasyonunda, araziye gömülü 6 torba içinde 300 kilogram amonyum nitrat, 2 el yapımı patlayıcı akım kaynağı pil bloku, savunma tipi el bombası, büyük dolu tüp, akü, 50 metre elektrik kablosu, 23 kilogram şeker, 12 büyük pil ele geçirildi.
Patlayıcılar, gerekli incelemenin yapılmasının ardından yerinde imha edildi.

PKK, Güncel

Kaynak: AA

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