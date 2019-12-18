Haberler » 3. Sayfa » 'Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı - Haberler

"Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Bitlis ve Siirt illerinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca "Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldığını açıkladı.

18.12.2019 09:13 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:21
İçişleri Bakanlığı, Bitlis ve Siirt illerinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek için Asayiş Kolordu Komutanlığınca "Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bahse konu operasyonda Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları timlerinden oluşan 3 bin 480 personelden oluşan 232 operasyonel timin görev aldığı bildirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran Operasyonları'nın kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği vurgulandı. - ANKARA

Jandarma, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

09:56 Trump'a yöneltilen 'gücünü kötüye kullanma' ve 'Kongre'nin işleyişini engelleme' ne demek? - Haberler
09:54 Davutoğlu cephesinden Bahçeli'ye sert yanıt: Bize laf edeceklerine oy oranlarını artırsınlar - Haberler
09:52 Başkan Demirtaş, 271 günlük süreci değerlendirdi - Haberler
09:52 İtalya Savunma Bakanı Guerini, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü - Haberler
09:50 Raydan çıkan tren çekicisi devrildi: 3 yaralı - Haberler
09:19 Kıbrıs uçağında bomba ihbarı paniği - Haberler
09:15 Bilgisayarı tamir olmayınca teknomarketi birbirine kattı - Haberler
09:03 CHP'li vekilin Melih Gökçek'le ilgili, "Masöz tutuyor" sözleri Meclis'i karıştırdı - Haberler
08:48 Öğrenciler, harçlıklarını biriktirip "Şehirlerimiz ayrı, gönüllerimiz aynı" diyerek köy okulunu baştan aşağıya yeniledi - Haberler
18.12.2019 10:01:00