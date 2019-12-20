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"Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonunda 69 odalı sığınak bulundu

İçişleri Bakanlığınca, Bitlis kırsalında yürütülen hava destekli "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonunda, 69 odalı, 24 girişli ve 275 metre tünelle birbirine bağlı sığınakta, yaşam, gıda, el yapımı patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

20.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:12
İçişleri Bakanlığınca, kırsalında yürütülen hava destekli "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonunda, 69 odalı, 24 girişli ve 275 metre tünelle birbirine bağlı sığınakta, yaşam, gıda, el yapımı patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il merkezinde Sehi ana barınma alanında olduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek, teröristlerin kış üslenmesine girmesini engellemek maksadıyla, Bitlis Valiliği koordinesinde, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonunun devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Operasyon kapsamında dün icra edilen faaliyette 9 el yapımı patlayıcı, 2 sığınak (sığınaklardan biri 69 odalı, 24 girişli ve 275 metreyle birbirine bağlı), 3 depo, 6 büyük boş tüp, bir tonluk toprağa gömülü su tankı, 641 kilogram erzak, basma düzeneği, bin 595 metre elektrik kablosu, 12 pil, 4 avcı boy çukuru, 20 metre bakır tel, 60 CD, 3 leşker kıyafeti, 2 sırt çantası, 2 mat, panço, 2 kamera bataryası, radyo, 15 kaset, 227 parça yaşam, inşaat ve mutfak malzemesi ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyanlara cumhuriyet savcısının talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir."
Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran operasyonlarının halkın da desteğiyle kararlı bir şekilde devam ettiği vurgulandı.

Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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