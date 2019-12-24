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"Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonunda gıda ve yaşam malzemesi bulundu

Bitlis kırsalında devam eden "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonunda, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen sığınakta, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

24.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:30
kırsalında devam eden "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonunda, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen sığınakta, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il merkezinde Sehi ana barınma alanında oldukları değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek, teröristlerin kış üslenmesine girmesini engellemek maksadıyla, Bitlis Valiliği koordinesinde, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca başlatılan "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonunun devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Operasyon kapsamında, dün icra edilen faaliyette bir sığınak (5 girişli, 10 odalı, 9 havalandırma deliği olan) içerisinde 300 kilogram çeşitli gıda maddeleri, 15 büyük boş mutfak tüpü, 2 M16 silah şarjörü, 150 büyük pil, akü, 4 ışıldak, 40 kilogram deterjan, pense, 5 battaniye, kürek, kazma, 2 balta, testere, makas, metre, çekiç, elektrikli ısıtıcı, tüplü ısıtıcı, 12 çift mekap ayakkabı, bir litre silah yağı, 4 şampuan, 4 çakmak gazı, 300 metrekare branda ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere cumhuriyet savcısının talimatıyla el konulmuş olup, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir."
Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Kıran operasyonlarının halkın da desteğiyle kararlı şekilde devam ettiği vurgulandı.

Bitlis, PKK, Güncel

Kaynak: AA


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