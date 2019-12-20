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"Kıran-9", Hakkari'de "Kıran-10" operasyonları başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta "Kıran-9 Cudi Dağı", Hakkari'de "Kıran-10 Kazan Vadisi" operasyonları başlatıldı.

20.12.2019 09:45 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:52
İçişleri Bakanlığınca 'ta "Kıran-9 Cudi Dağı", 'de "Kıran-10 Kazan Vadisi" operasyonları başlatıldı.
Bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen Kıran operasyonları, zorlu hava koşullarına rağmen tüm hızıyla devam ediyor. İçişleri Bakanlığınca aynı anda iki kritik bölgede daha binlerce personelin katılımıyla operasyon başlatıldı. Şırnak'ta bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca "Kıran-9 Cudi Dağı Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları timlerinden oluşan bin 260 personelden oluşan 84 operasyonel tim görev alıyor.
Hakkari'de yine bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca "Kıran-10 Kazan Vadisi Operasyonu" başlatıldı. Operasyona Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 730 personelden oluşan 48 operasyonel tim katılıyor.
(İHA)

Hakkari, Şırnak, Güncel

Kaynak: İHA


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