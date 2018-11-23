Kıran Mahallesi Taşkından Korunacak

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, menfez imalatlarıyla mahallelerin yol geçişlerini daha güvenli hale getiriyor. Bu kapsamda MASKİ, il genelinde sürdürdüğü menfez montajlarına Gördes ilçesine bağlı Kıran Mahallesi ile devam etti. Mahallede 3 ayrı noktada 17 adet menfez montajı gerçekleştirilerek yol geçişinde biriken yağmur suyu sıkıntısına yapılan çalışma ile son verildi. Çalışmayla vatandaşların yol geçişi daha sağlıklı hale getirilerek rahat bir nefes alması sağlandı. MASKİ İlçe Şefi Türker Kesici ile Mahalle Muhtarı Emin Altıntaş çalışmaları yakından takip etti.

"BÜYÜK BAŞKANIMIZDAN BÜYÜK HİZMETLER"

Kıran Mahalle Muhtarı Emin Altıntaş, mahallelerindeki menfez imalatı nedeniyle çok memnun olduklarını ifade ederek, "MASKİ'den menfez istedik ve oldu. Bugüne kadar MASKİ bizleri hiç yarı yolda bırakmadı. Yapılan çalışmalarla çok rahat ettik. Mahalleli olarak hizmetlerden çok memnunuz. Büyük Başkanımız Cengiz Ergün'den büyük hizmetler geliyor. Bundan sonra da geleceğine inanıyor ve kendisine güveniyoruz. Cengiz Başkanımıza ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a hizmetlerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür eder, selamlarımızı iletiriz" dedi.