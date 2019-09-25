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Kıran operasyonlarında 43 terörist etkisiz hale getirildi

Kıran operasyonlarında 43 terörist etkisiz hale getirildiŞIRNAK - SİİRT - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "21 Eylül Cumartesi günü itibariyle Herekol, Bestler Dereler bölgesi merkez olmak üzere Siirt ve Şırnak ara hattında, Kıran -3 operasyonu başladı.

25.09.2019 09:42
Kıran operasyonlarında 43 terörist etkisiz hale getirildi
ŞIRNAK - SİİRT - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "21 Eylül Cumartesi günü itibariyle Herekol, Bestler Dereler bölgesi merkez olmak üzere Siirt ve Şırnak ara hattında, Kıran -3 operasyonu başladı.Kıran -3 operasyonu başlar başlamaz 2'si Gri listede olan toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi .Kıran-1, kıran- 2, kıran-3 operasyonları başarıyla devam ediyor.Operasyonlar kapsamında bugüne kadar toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi, 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi" denildi.
Kıran operasyonlarında 43 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eylül, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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