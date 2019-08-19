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PKK'ya karşı 129 timin katılımıyla Kıran Operasyonu başlatıldı! İşte ilk görüntüler...

Hakkari, Şırnak ve Van'da, PKK'ya karşı "Kıran Operasyonu" başlatıldı. 129 tim, 3 ilde yayla, mera ve göçerlerin kontrolünü yaparak örgütün kullandığı mağara ve sığınakları imha ediyor.

19.08.2019 13:46
PKK'ya karşı 129 timin katılımıyla Kıran Operasyonu başlatıldı! İşte ilk görüntüler...

Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran Operasyonu" başlatıldı. "Kıran Operasyonu"na katılan 129 tim, 3 ilde yayla, mera ve göçerlerin kontrolünü yaparak örgütün kullandığı mağara ve sığınakları imha ediyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; Hakkari, Van ve Şırnak İl Komutanlıklarının ortak katılımı ile gerçekleştirilen operasyonu Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin sevk ve idare ediyor. Van Jandarma Asayiş Kolordu KomutanıTümgeneral Hacı İlbaş'ın operasyon komutanı olduğu, Hakkâri'de Tuğgeneral Nuri Öztürk'ün, Van'da Tuğgeneral Yavuz Özfidan'ın, Şırnak'da Albay Tahsin Saruhan'ın arazide operasyon komutanı olarak görev yaptığı bildirildi. Kavaklı, Armutlu, Taşbaşı, Sütçüler, Ceylanlı, Oğul, Ördekli, Kırıkdağ, Doğanlı, Çimenli, Geçitli, Demirli, Faraşin, Kato Marinos, Yalınca'da barınma alanlarında faaliyet gösterdiği değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, bölgede bulunan yayla ve meralar ile göçerlerin kontrolünü yapmak maksadıyla 'Kıran' operasyonunun bugün başladığı belirtildi.

129 OPERASYONEL TİM GÖREV ALDI

Açıklamada, kıran operasyonu kapsamında, Hakkari, Şırnak, Van'da jandarma, polis özel hareket ve güvenlik korucularından oluşan toplam 129 operasyonel tim görev aldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari ilinde; Berçelan, İğdeli (Sergeldi), Seyitli,Güzelhatun (Ördekli), Hacıato, Kaval, Çaltepe, Kavaklı, Keftan, Ülebera, Çelki, Gulki, Kanikil, Mendi, Samura (Ceylanlı), Melih, Ger, Dilekli (Oğul) yaylaları ile Şive ve Bire meraları kontrol edilmiş, Kavaklı, Armutlu, Taşbaşı, Sütçüler, Ceylanlı, Oğul, Ördekli, Kırıkdağ, Doğanlı, Çimenli, Geçitli, Demirli barınma alanlarında, (15) mağara ve sığınakimha edilmiş, Şırnak ilinde;Faraşin, Doğanyol, Genyasuri, Cevizdibi, Cemilağa, Laliş Yaylaları kontrol edilmiş, Faraşin, Kato Marinos, Çoban Dağı ve Türemiş Dağı bölgelerinde (12) mağara ve sığınak imha edilmiş, Van ilinde; Yalıncak Yaylası, Çetkeli, Tanbilik, Sıcaksu, Topçudeğirmeni, Erkinus, Şeyhmunilis ve Nebirnav Yaylaları kontrol edilmiş, Bulgurlu Dağı, Yalıncakyayla, Topçudeğirmeni Yaylası, Kevipir Tepe bölgelerinde (16) mağara/sığınak imha edilmiş,tüm operasyon bölgesinde tespit edilen mağara/sığınak içerisinde bulunan ve BTÖ mensuplarına ait muhtelif yaşam malzemeleri yerinde imha edilmiştir. Operasyonlar kapsamında toplam 43 mağara/sığınak imha edilmiştir." Açıklamada, bölgede bulunan tüm teröristlerin tamamının etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlıkla devam edeceği vurgulandı.

İşte operasyondan görüntüler;

Operasyonun grafikli anlatımı
PKK'ya karşı 129 timin katılımıyla Kıran Operasyonu başlatıldı! İşte ilk görüntüler...

3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA

YORUMLAR (3)
MİSAFİR: ALLAHIM doğrultunuz her namluyu hedefi ile neticelenirsiniz gezdiğimiz dağlar ayağınız bastığı yerler pamuk olsun RABBIM yardımcınız olsun rehberiniz peygamber olsun
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DERİN GÖLGE: ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ
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BOZKURT: ALLAHIM OPERASYONLARA KATILAN TÜM PERSONELİN YAR VE YARDIMCISI OLSUN. ALLAHIM SEN ONLARI KORU
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