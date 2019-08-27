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'Kıran Operasyonu'nda 19 kilo eroin ve patlayıcı kalıbı ele geçirildi

İçişleri Bakanlığınca Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik başlatılan 'Kıran Operasyonu'nda Hakkari'de 19 kilo 710 gram eroin maddesi ile 1 adet C-3 patlayıcı madde kalıbı ele geçirildi.

27.08.2019 18:24 'Kıran Operasyonu'nda 19 kilo eroin ve patlayıcı kalıbı ele geçirildi
İçişleri Bakanlığınca Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik başlatılan 'Kıran Operasyonu'nda Hakkari'de 19 kilo 710 gram eroin maddesi ile 1 adet C-3 patlayıcı madde kalıbı ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "18 Ağustos 2019 tarihinde jandarma, polis özel harekat ve güvenlik korucularının katılımıyla 3 ilde başlatılan 'Kıran Operasyonu' kapsamında Yüksekova ilçesinde bir şahsa ait bir arazide saklanmış vaziyette 19 kilo 710 gram eroin maddesi ve Çukurca ilçesinde terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen mağarada 1 adet C-3 patlayıcı madde kalıbı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Hakkari, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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