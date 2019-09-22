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Kıran Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Kıran Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildiANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı'nın yürüttüğü Kıran Operasyonu kapsamında Mardin Nusaybin'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

22.09.2019 21:13
Kıran Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı'nın yürüttüğü Kıran Operasyonu kapsamında Mardin Nusaybin'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı, Kıran Operasyonu kapsamında Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Mardin Nusaybin'de ele geçirilen mühimmatları duyurdu. Komutanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kıran 2 Operasyonu kapsamında, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Nusaybin'de gerçekleştirilen operasyonda; 2 Füze ateşleyicisi, 2 Biksi Makinalı Tüfek, 2 Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 2 M16 Piyade Tüfeği, 6 RPG7 Roketatar, 16 Tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Kıran Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Jandarma, Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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